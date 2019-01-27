الإمارات تتحضر لاستقبال السياح في رأس السنة الصينية

تترقب فنادق الإمارات استقبال السياح الصينيين خلال احتفالات رأس السنة الصينية في فبراير المقبل، حيث من المتوقع أن تستقبل الدولة مجموعات سياحية ضخمة من الصين، والدول الآسيوية التي تحتفل برأس السنة الصينية خلال الأيام المقبلة.

وتوقعت مصادر في القطاع الفندقي لصحيفة "الخليج"، تزايد عدد السياح بفضل الوجهات السياحية، التي توفر خيارات متنوعة للسائح الصيني بما يتناسب ومختلف المستويات الاقتصادية، حيث تسعى #الإمارات للاستفادة من هذه السوق المزدهرة من خلال إعفاء الرعايا الصينيين من تأشيرة الدخول المسبقة إلى جانب توفير الرحلات المباشرة، وكثير من المرافق الترفيهية المزودة بموظفين يتحدثون اللغة الكانتونية ولغة الماندرين، وكذلك توفير قوائم طعام ودليل سياحي خاص بالزوار الصينيين.

وبحسب إحصائيات دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، حل السياح والنزلاء الصينيون في المرتبة الثالثة من حيث جنسية النزلاء من شهر يناير وحتى نوفمبر 2018، حيث بلغ عددهم 366 ألف نزيل، بنسبة نمو 9.6% عن نفس الفترة من عام 2017.