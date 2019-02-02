الصين تستقبل عاماً جديداً باحتفالات و3 مليارات رحلة سفر

تستقبل الصين الأسبوع المقبل عاماً قمرياً جديداً باحتفالات وزحام سفر، سوف يشهد ثلاثة مليارات رحلة يقوم بها أشخاص حول البلاد.

وحشد آلاف الركاب حقائب الملابس والهدايا في محطة قطارات بكين أمس الجمعة، قبيل أهم عيد في التقويم الصيني.

إنه وقت عودة المواطنين لمسقط رأسهم والاجتماع بأسرهم وأصدقائهم.

ويبدأ "عام الخنزير" في دورة التقويم الفلكي الصيني التي تسمر 12 سنة، الثلاثاء المقبل، معلناً انتهاء "عام الكلب".

وعشية الاحتفال، يجتمع الناس حول موائد العشاء ويوزعون رزماً حمراء تحوي نقوداً على الصغار، ويشعلون الألعاب النارية في منتصف الليل.

العاصمة بيجين ومدن أخرى ازدانت بالمصابيح وأشكال أخرى من الزينة احتفاءً بالأعياد، التي تحتفل بها فيتنام أيضاً والجاليات الصينية في أرجاء آسيا.