إضراب في مطار هامبورغ الألماني يتسبب في إلغاء 58 رحلة

تسبب إضراب من قبل موظفي الخدمات الأرضية في مطار هامبورغ الألماني، في إلغاء أكثر من 50 رحلة جوية.

ودعت نقابة "فيري دي" العمالية موظفي الخدمات الأرضية إلى الإضراب لمدة يوم واحد اعتباراً من الساعة الثالثة من صباح اليوم الاثنين، بعد أن تم الإعلان عن الإضراب مساء الأحد.

وقال المطار إن شركات الطيران ألغت 58 من بين 388 رحلة مغادرة ووصول اليوم في المطار الواقع في شمال ألمانيا صباحاً.

وأضاف أنه لا يمكن استبعاد المزيد من الإلغاءات والتأخير.

وتسعى النقابة إلى زيادة في رواتب ما يقرب من 1000 موظف في المطار، بما في ذلك العمال الذين يتعاملون مع الطائرات والأمتعة وحافلات المطار.

كما تسعى للحصول على 275 يورو (315 دولاراً) شهرياً للجميع، وتقول إن عرض الإدارة حتى الآن غير كاف.