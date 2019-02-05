إلغاء التأشيرة يرفع عدد السياح الإماراتيين في إيرلندا

كشفت شركة "دناتا للسفريات" عن زيادة في عدد المسافرين الإماراتيين إلى أيرلندا بنسبة 63.5%، وذلك منذ الإعلان عن إعفاء مواطني الإمارات من تأشيرة السفر إلى إيرلندا مطلع عام 2018.

وأشارت الشركة خلال تقريرها السنوي إلى زيادة في أعداد المسافرين بشكل فردي بنسبة 9%، ونمو سنوي في إجمالي عدد ليالي الإقامة ومتوسط إيرادات الحجز.

وقال أنطونيو فيلينو نائب رئيس قسم المبيعات بالتجزئة والتجارة الإلكترونية في شركة "دناتا للسفريات" بالإمارات، إن إيرلندا تعتبر وجهة محببة للمسافرين الإماراتيين، بفضل ما تمتلكه من طبيعة وجوانب ثقافية غنية، كما توفر إيرلندا ملاذاً على مدار السنة لسياحة العائلات، منوها إلى أن 59% من المسافرين هم من الأزواج.

من جانبه، قال نيال جيبونز الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة الإيرلندية، إن قرار إعفاء مواطني دول المجلس التعاون الخليجي من تأشيرة السفر إلى إيرلندا حقق الكثير من الأصداء الإيجابية. واعتبر أن هذه الخطوة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للعلاقات الإماراتية والإيرلندية.