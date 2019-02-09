ارتفاع الطلب على الشقق الفندقية بدبي

ارتفع عدد الشقق الفندقية في #دبي إلى 24.520 شقة من مختلف المستويات ضمن 195 منشأة استحوذت على 21% من مجمل عدد الغرف الفندقية التي تحتضنها الإمارة، بحسب بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وأظهرت البيانات أن عدد الشقق الفندقية الفاخرة مع نهاية نوفمبر 2018 وصل إلى 10.3 ألف شقة ضمن 67 منشأة بنمو 7.5 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين وصل عدد الشقق المتوسطة إلى 14.22 ألف شقة ضمن 128 منشأة بحسب صحيفة البيان.

ووصلت نسبة إشغال #الغرف_الفندقية في الإمارة إلى 78% وهي الأعلى مقارنة مع الفئات الفندقية الأخرى.

ويأتي الإقبال على الشقق الفندقية من مصدرين أساسيين: الأول من #العائلات_الخليجية التي تفضل في كثير من الأحيان الشقق الفندقية لما توفره من خصوصية لا توجد بالفنادق الأخرى.

كما يأتي المصدر الثاني من توجه العديد من #الشركات_الكبرى نحو تأجير الشقق الفندقية لموظفيها التي تعد أقل تكلفة من الحجز الفندقي.