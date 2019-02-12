رأس الخيمة تستقبل أكثر من مليون زائر في 2018

أعلنت هيئة #رأس_الخيمة لتنمية السياحة اليوم عن نتائجها لعام 2018، وجاء فيها أن الإمارة استقبلت 1،072،066 زائراً من الأسواق المحلية والدولية خلال العام لتتجاوز بذلك هدف الاستراتيجية الأولى للوجهة التي أطلقتها الهيئة في عام 2016 لمدة ثلاثة أعوام، وتضمنت رؤيتها المستقبلية لتطوير القطاع السياحي في الإمارة سعياً لاستقطاب مليون زائر بنهاية العام 2018.

وسجلت الهيئة نمواً نسبته 10% في أعداد الزوار مقارنة بالعام 2017، تعود المساهمة الأكبر فيه إلى السوق المحلية في دولة #الإمارات العربية المتحدة التي يأتي منها 38% من إجمالي عدد الزوار.

وتواصل ألمانيا تصدر قائمة الأسواق الدولية بتعداد زوار يصل إلى 83،605 زائراً؛ تليها روسيا مسجلة 83،531 زائراً بزيادة ملحوظة نسبتها 17% عن عام 2017، في حين جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة يبلغ عدد الزوار إلى 63،054 زائراً بنمو نسبته 11.5%؛ وحلت الهند في المركز الرابع بنحو 62،325 زائراً بزيادة نسبتها 22%؛ وحلت كازاخستان المركز الخامس مسجلة 27،168 زائراً بزيادة قدرها 28%.

ومن أبرز الإنجازات التي شهدتها الإمارة خلال 2018، إطلاق تجربة "جبل جيس فلايت - أطول مسار انزلاقي في العالم" التي استقبلت أكثر من 25 ألف زائر منذ افتتاحها قبل 12 شهراً. وبتحطيمه للرقم القياسي كأطول مسار انزلاقي في العالم، ساهم المسار في تعزيز مكانة الإمارة على خريطة السياحة العالمية باعتبارها الوجهة الأسرع نمواً في المنطقة لسياحة المغامرات. وعززت الإمارة من جاذبيتها للزوار والقادمين لقضاء العطلة من داخل الدولة، إضافة إلى شركات العطلات عبر افتتاح "منتزه منصة المشاهدة" على قمة جبل جيس، والذي يضم سبع منصات مطلة على الخليج العربي.



وكانت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة قد أعلنت مؤخراً عن إطلاق استراتيجيتها الجديدة "الوجهة 2019-2021". وسيركز البرنامج الاستراتيجي ومدته ثلاثة أعوام على تنويع المعالم والخدمات السياحية في الإمارة، مما سيسهم في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع السياحة، ويدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية لتوفير مزيد من فرص العمل والأعمال لمواطني الدولة.



وستنظر استراتيجية الوجهة الجديدة أيضاً في توسيع فرص العمل في المجال السياحي، حيث تهدف هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إلى دعم توظيف 10,000 شخص إضافي في قطاع السياحة والضيافة بحلول عام 2021، إضافة إلى تشجيع استثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القدرة التنافسية الشاملة للقطاع واستقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية والمحلية لتوفير بيئة مثالية للنمو المستدام.

وترى هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في توفير الغرف الفندقية الجديدة محور تركيز أساسي لدعم الشهرة المتنامية التي تحظى بها إمارة رأس الخيمة بين السياح، حيث تتهيأ الإمارة لإضافة 5000 غرفة فندقية إلى 6500 غرفة متوفرة حالياً.