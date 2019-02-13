"السعودية" الأفضل بخدمات الإنترنت على الطائرة

حصلت الخطوط الجوية العربية #السعودية على جائزة أفضل شركة #طيران على مستوى الشرق الأوسط في مجال خدمات #الإنترنت على متن الطائرة.

وتأتي هذه الجائزة ضمن جوائز رحلات الطيران في الشرق الأوسط المقدمة من شركة (HMG Aerospace) الإقليمية المتخصصة في تقييم خدمات شركات الطيران.

وجرى تسليم الجائزة بالاحتفال الذي أقيم في دبي، بحضور مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي بالخطوط السعودية، فهد بن عبدالله باهديله.

ونالت "الخطوط السعودية" هذه الجائزة بناء على #الخدمات المميزة التي تقدمها لضيوفها للتواصل عبر (الواي فاي) على متن رحلاتها.

وحظيت هذه الخدمات بإعجاب أعضاء لجنة التقييم بما توفره من خدمات مجانية للتواصل عبر مواقع #التواصل الشهيرة iMessage ، و Facebook Messenger ، و WhatsApp ، وهي خدمة جديدة وغير مسبوقة على مستوى أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وأكد باهديله، أن الخدمات التي تم توفيرها على متن رحلاتها تحظى بإقبال الضيوف وإعجابهم، وأن أكثر من نصف مليون ضيف قاموا بتسجيل الدخول واستخدام الخدمة المجانية عبر موقع التواصل Whatsapp خلال الأشهر الأربعة الأولى من بدء تقديم هذه الخدمة.