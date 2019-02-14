الاتحاد للطيران تشغل "بوينج دريملاينر"على رحلاتها للصين

تعتزم "الاتحاد للطيران" تشغيل الجيل الجديد من طراز "بوينج 787 دريملاينر" على جميع رحلاتها إلى الصين، وذلك بعد إدخال الطائرات الجديدة لخدمة وجهتيها إلى مدينتي تشنغدو وشنغهاي، اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.

وأشارت "الاتحاد للطيران" إلى أنه بمجرد دخول هذه التغييرات حيز التنفيذ، فإن كل رحلاتها الأسبوعية البالغ عددها 28 رحلة إلى وجهاتها الأربع في الصين، ستغطي مدن بكين، وتشنغدو، وشنغهاي، وهونج كونج، ستكون بطائرات الجيل الجديد من طراز "بوينج دريملاينر".

وأوضحت الشركة أن طائرات "بوينج 787-9 دريملاينر" ستدخل لخدمة رحلاتها اليومية من أبوظبي إلى تشنغدو اعتباراً من 1 يوليو 2019، لتحل محل طائرات إيرباص A330-200 التي تخدم هذه الوجهة حالياً. كما ستقوم أيضاً بتشغيل طائرتها من طراز بوينج 787-10 دريملاينر الأكبر حجماً بدلًا من طراز بوينج 787-9 لخدمة الرحلات اليومية من أبوظبي إلى شنغهاي اعتباراً من 1 يوليو.

وتتميّز طائرات "بوينج 787-9" التي سيتم تشغيلها إلى تشنغدو بـ 28 مقصورة لرجال الأعمال من الجيل الجديد والدرجة السياحية للاتحاد للطيران التي تضم 271 مقعداً ذكياً. كما ستشهد طائرات الجيل الجديد زيادة في سعة حمولة الشحن لتبلغ 4 أطنان. وتتضمن طائرات «بوينج 787-10» التي سيتم تشغليها إلى شنغهاي 336 مقعدًا موزعة بين 32 استوديو في درجة رجال الأعمال و304 مقاعد ذكية في الدرجة السياحية، على أن يتم زيادة سعة حمولة الشحن بنحو 2.5 طن.

وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشئون التجارية لمجموعة الاتحاد للطيران: "تمثل هذه الخطوة علامة بارزة في (الاتحاد للطيران)، حيث سيتم الآن تسيير رحلاتنا إلى جميع وجهاتنا في الصين من خلال هذه الطائرات المتقدمة تقنياً، ما يضمن لضيوفنا تجربة أحدث المنتجات والخدمات على متن الطائرة، كما يسرنا تشغيل رحلاتنا إلى شنغهاي على طائراتنا من طراز 787-10".

وأضاف كامارك: "تُعد الصين سوقاً مهمة بالنسبة لـ (الاتحاد للطيران)، فقد قمنا بتعزيز حضورنا هناك بشكل كبير منذ إطلاق رحلاتنا إلى بكين عام 2008، حيث أظهرت إحصاءات التجارة غير النفطية لأبوظبي أن الصين تأتي ضمن أبرز خمس دول تتمتع بعلاقات تجارية مع الإمارات، ونحن نتطلع إلى البناء على هذه الأسس القوية، وأن يستمتع ضيوفنا بتجربة السفر على متن طائرات (787 دريملاينر) في رحلاتهم إلى الصين".

تجدر الإشارة إلى أن "الاتحاد للطيران" احتفلت مؤخراً بمرور 10 سنوات على تسيير الرحلات المباشرة بين أبوظبي والصين، والتي تم إطلاقها في عام 2008. ومنذ ذلك الحين نقلت الشركة أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون مسافر بين أبوظبي والصين.