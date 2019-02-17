مسؤول: استراتيجية لهيكلة داخلية لمنظومة السياحة بمصر

قال عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب في #مصر إن التقارير الدولية أثبتت أن مصر تتمتع الآن بأمان ما ساعد على إعادة السياح الأجانب لنا.

وأضاف صدقي: "مصر اكتشفت أسواقا سياحية جديدة بعد انحسار السياح الروس عن زيارة مصر، متوقعا أن تشهد مصر في الأيام المقبلة زيادة كبيرة في أعداد السياح"، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وأشار إلى أن عام 2019 مؤشراته إيجابية والأرقام في تزايد وتصاعد، لافتا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه مصر ترتيب البيت من الداخل، وهناك تعاون مع وزارة السياحة ووزارة الطيران، وهناك استراتيجية لإعادة الهيكلة الداخلية.

وأوضح أن #السياحة_المصرية تستطيع أن تجتذب أعدادا غفيرة للغاية، وعلينا استغلال الفترة الحالية في إعداد البنية التحتية قبل كأس الأمم الإفريقية.