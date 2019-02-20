نمو عائدات "فلاي دبي" بـ12.4% لـ6.2 مليار درهم

أعلنت #فلاي_دبي عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في31 ديسمبر 2018 حيث نمت عائدات الشركة بنسبة 12.4% لتصل إلى 6.2 مليار درهم (1.7 مليار دولار) مقارنة مع 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار ) في العام الذي سبقه.

يقلص الأداء القوي في النصف الثاني الخسائر السنوية إلى 159.8 مليون درهم ( 43.5 مليون دولار ).

تشمل تكلفة التشغيل الإجمالية تأثيرات بنحو 411 مليون درهم إماراتي (112 مليون دولار بسبب زيادة أسعار #النفط خام برنت بنسبة 31% عن نفس الفترة من العام الذي سبقه، بحسب ما ورد في "البيان".

ونقلت الشركة 11 مليون مسافر عبر شبكة الناقلة، زيادة سنوية معتدلة فيما تسلمت 7 طائرات جديدة من طراز #بوينغ 737 ماكس 8 و ماكس 9.

كفاءة النفقات والإيرادات

وبلغت الأرباح قبل الضرائب والرسوم (EBITDAR) 21.1 % من العائدات السنوية .

وشكلت #تكاليف_الوقود ما نسبته 29.8 % من إجمالي النفقات مقارنة مع 25 % في العام الذي سبقه.

وسجلت الإيرادات تحسنا بنسبة 8.4 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبقه. ويتوقع أن يستمر تذبذب أسعار الوقود إضافة الى التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها على النقل الجوي تأثيرها على الدخل وأعداد المسافرين على المدى القريب والمتوسط.

وتشمل العائدات الإضافية الحقائب والشحن ومبيعات الرحلات وشكلت ما نسبته 9.4 % من إجمالي العائدات مقارنة مع 11.9 % في العام الذي سبقه .

وساهمت هيكلية أسعار التذاكر الجديدة في نمو إجمالي الإيرادات ولكنها انعكست في انخفاض مساهمتها في الإيرادات الإضافية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة تمكنت من الحصول على تسهيلات تمويل عبر تجمع من البنوك بعقود آجلة لمدة 10 سنوات لدعم بناء مقرها الجديد الذي من المقرر أن يكتمل في النصف الأول من عام 2020.