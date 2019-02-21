مذكرة بين "الاستثمارات العامة" وأكبر شركة ضيافة بالهند

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "أويو للفنادق"، أكبر شركة ضيافة في الهند، وذلك ضمن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لجمهورية الهند.

ومن المتوقع أن تسهم مذكرة التفاهم في استكشاف الفرص الاستثمارية والتعاون المشترك بين الطرفين، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الصندوق في تنويع مصادر اقتصاد السعودية من خلال توطين المهارات وخلق فرص عمل وإطلاق قطاعات جديدة وواعدة.

وستمثل شركة "أويو للفنادق" شراكة دولية قوية لصندوق الاستثمارات العامة، كما ستساعد في تطوير قطاع السياحة والفندقة في السعودية، حيث تعمل على إدارة وتشغيل شبكة دولية واسعة من الفنادق.

وتعد شركة "أويو للفنادق" أحد أكبر المزودين لتقنيات الفندقة والضيافة في العالم، ما سيدعم التوسع في توطين التكنولوجيا في المملكة.