"الاتحاد للطيران" تعزز رحلاتها إلى لندن خلال أبريل

زادت الاتحاد للطيران عدد رحلاتها بين أبوظبي ومطار لندن هيثرو من ثلاث إلى أربع رحلات يومية، بهدف تلبية الإقبال الكبير الذي يبلغ ذروته خلال أبريل. واعتبارًا من الخامس من أبريل 2019، سيتم تشغيل الرحلات الجوية عبر طائرتين من طراز بوينغ 787-9، تضمان مقصورات #الاتحاد_للطيران من الجيل المقبل في درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، بواقع 299 مقعدًا، موزعة بين 28 استوديو درجة رجال الأعمال، و271 مقعدًا ذكياً على متن الدرجة السياحية.

وقال جيمس هاريسون، المدير العام لمكاتب الاتحاد للطيران في المملكة المتحدة وأيرلندا: "نحن سعداء بالإعلان عن تشغيل المزيد من الرحلات إلى لندن خلال أبريل، استجابة لزيادة الإقبال خلال الفترة التي تسبق عطلة عيد الفصح، حيث تقبل العائلات بشكل كبير على السفر من خلال هذا الوقت للاستمتاع بالعطلة المدرسية الطويلة. وستتيح هذه الرحلات الإضافية لضيوفنا الكرام المزيد من الخيارات والمرونة فيما يتعلق بخطط السفر".

ومن المقرر تشغيل هذه الرحلات إلى جانب الرحلات الثلاث اليومية المنتظمة للاتحاد للطيران بين أبوظبي ولندن، والتي ستستمر على طائرات إيرباص A380 التي تضم الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال والدرجة الأولى ودرجة الإيوان. وسوف تضفي الرحلات الإضافية مزيداً من المرونة للضيوف المسافرين بين كلتا العاصمتين والمسافرين إلى وجهات رئيسة عبر شبكة خطوط الاتحاد العالمية.