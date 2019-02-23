مجموعة روتانا تستهدف تدشين 6 فنادق العام الحالي

تفتتح مجموعة روتانا للفنادق 6 فنادق جديدة خلال العام الجاري داخل وخارج الدولة، لترتفع محفظتها الفندقية إلى 73 فندقاً تضم 19.4 ألف غرفة فندقية.

وتكون المجموعة بذلك قد دخلت 5 مدن جديدة للمرة الأولى، وهي دار السلام في تنزانيا، وسراييفو في البوسنة والهرسك، والخُبر والدمام بالمملكة العربية السعودية، والسليمانية في العراق.

وأكد ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا بحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية، أنه من المقرر افتتاح 6 فنادق بسعة 1502 غرفة فندقية خلال العام الجاري في دار السلام وسراييفو والخبر والدمام وفي دبي والعراق.

وأوضح أن الفنادق المقرر افتتاحها خلال الربع الثاني من 2019 هي جوهري روتانا دار السلام الذي سيضم 256 غرفة، وبوسمال أرجان في سراييفو وسيضم 130 غرفة، وسنترو كورنيش في الخُبر بسعة 253 غرفة، فضلاً عن دانة ريحان في الدمام بسعة 285 غرفة.

وأضاف: «من المزمع أن يتم خلال الربع الأخير من 2019 افتتاح فنادق الجداف روتانا في دبي بسعة 338 غرفة، وروتانا السليمانية في العراق بسعة 240 غرفة».

وشدد النويس على أنه ضمن إطار خطة روتانا التوسعية، فمن المتوقع أن تدير الشركة 73 فندقاً منتشرة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا بنهاية العام الجاري. وستضم هذه الفنادق 19392 غرفة فندقية».

وأشار النويس إلى أن «التوقعات تشير إلى أن معرض إكسبو 2020 سيستقطب ما لا يقل عن 20 مليون زائر، وأن 70% منهم سيفدون من خارج دولة الإمارات».