دبي استقبلت 15.9 مليون زائر بـ 2018

استقبلت #دبي 15,92 مليون زائر في العام 2018، وهو عدد قياسي، بزيادة قدرها 0,8 بالمئة عن العام السابق، بينما تطمح الإمارة لأن تستقبل 20 مليون شخص العام المقبل مع استضافتها معرض #أكسبو الأكبر في العالم.

والزيادة في أعداد الزوار العام الماضي هي الأقل مقارنة بالأعوام السابقة. فقد زار دبي 14,9 مليون شخص في 2016 بزيادة 5 بالمئة عن 2015، قبل أن يزورها 15,79 في 2017 بزيادة 6 بالمئة عن 2016.

واحتلت الهند المرتبة الأولى في أعداد الزوار (أكثر من مليوني زائر)، بينما حلّت السعودية ثانية (1,6 مليون زائر) وبريطانيا ثالثة (1,2 مليون زائر)، حسبما أفادت دائرة السياحة والتسويق في بيان.

وتشهد منطقة الخليج أزمة دبلوماسية منذ حزيران/يونيو 2017 حين قطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ومنعت مواطني الدوحة من دخول أراضيها.

وشكّلت أعداد الزوار الخليجيين نسبة 18 بالمئة من إجمالي الزوار، مقارنة بـ19 بالمئة في 2017، و23 بالمئة في 2016 قبل اندلاع الأزمة.

لكنّ الأرقام الصادرة عن دائرة السياحة أظهرت في المقابل ارتفاعا في أعداد الزوار الآتين من #روسيا والصين.

وتعتبر دبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم. وتضمّ الإمارة مئات الأبراج وناطحات السحاب، أشهرها #برج_خليفة الأعلى في العالم والذي يبلغ ارتفاعه 828 مترا، إضافة إلى #برج_العرب المعروف بفندق "السبع نجوم".

ومطار دبي مقر مجموعة #طيران_الإمارات إحدى أكبر شركات #النقل في المنطقة والعالم، وأكبر مشغّل لطائرات "بوينغ 777" و"ايرباص ايه-380".

وواجهت دبي في 2018 تراجعا في سوق #العقارات بسبب زيادة العرض وانخفاض الطلب. ويشهد القطاع الذي يشكل نحو 13 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لدبي، انخفاضا منذ 2014، إلا أن هذا التراجع تسارع العام الماضي.

وكان #المصرف_المركزي_الإماراتي توقّع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في دبي التي لا تعتمد مباشرة على النفط. وحسب هذه الأرقام تصل نسبة النمو الى 2,3 في المئة في 2018 مقارنة مع 2,8 بالمئة في 2017.

واختتمت #بورصة_دبي العام 2018 بخسارة سنوية وصلت إلى 25 بالمئة، في أسوأ عام لها منذ الأزمة المالية قبل عقد.

وتراهن الامارة على معرض "اكسبو 2020" لإعادة التوازن إلى سوق العقارات ولإنعاش اقتصادها حيث تتوقع استقبال ملايين الزوار. وكان مسؤولون في دبي أعلنوا في السنوات الماضية ان الامارة تطمح لأن يزورها 20 مليون شخص في 2020.

وأكّد هلال سعيد المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، في بيان الدائرة، الالتزام "بالعمل على ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية مفضلة لتكون في طليعة المدن الأكثر زيارة على مستوى العالم، وفق الاستراتيجية السياحية 2022-2025".