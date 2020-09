"شمس" وشركة أميركية تعتزمان بناء مشاريع ترفيهية بالنخيل

أعلنت شركة "المشروعات السياحية - #شمس " أنها وقعت بتاريخ 21 فبراير 2019، اتفاقية مع شركة (APOGEE ATTRACTIONS LLC) الأميركية؛ لتقديم الاستشارات والدراسات والتصاميم وخطط التطوير للخدمات الترفيهية في #منتجع_شاطئ_النخيل .

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، اليوم، إن الشركة تستهدف من هذه الدراسات إنشاء عدد من المشاريع داخل المنتج ومنها:

- مدينة ترفيه مائية مغلقة (تعمل بكل فصول السنة).

- مدينة ألعاب على الطراز العالمي.

- متحف للأعمال الفنية والثقافية، بالإضافة للمتحف المائي.

- متنزهات الواقع الافتراضي للترفيه والتسلية.

- مركز للتسوق بمفهوم عصري مدمج بالمتعة والمغامرة العائلية.

- تطوير المارينا ومرافقها لتقديم المأكولات والمشروبات على الواجهة البحرية للمنتجع التي تمتد على مساحة 1300/ متر طولي.

وأكدت الشركة أنه مُنذ الساعات الأولى لتوقيع الاتفاقية تم تسليم شركة (APOGEE) الرفع المساحي للمنتجع للبدء بإعداد الخرائط الابتدائية للمشروع ( Conceptual Design ).

تأتي هذه الاتفاقية تماشياً مع #رؤية_المملكة العربية السعودية 2030 ومواكبة استراتيجية #الهيئة _العامة_للترفيه بالمملكة المعلن عنها مؤخراً، وحرصاً من مجلس إدارة الشركة على المشاركة في تطوير منظومة الترفيه العائلي وتطوير الخدمات الترفيهية السياحية في منتجع شاطئ النخيل التابع لها والذي تتجاوز مساحته نصف مليون متر مربع والواقع على شاطئ نصف القمر في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، وبما ينعكس إيجابا على أداء شركة "شمس" خلال الأعوام القادمة.



يذكر أن شركة ( #APOGEE ) الأميركية هي إحدى الشركات العالمية الرائدة بالترفيه وعوامل الجذب السياحي ويظهر ذلك جلياً بضلوعهم بإدارة أكثر مدينة ألعاب شعبية في يومنا هذا مثل (ديزني لاند) بالإضافة للعديد من الأعمال التي قامت بها حول العالم منها :

Disneyland Hotel & Resort-

Sheraton Hotel, Washington, Pennsylvania-

Beauty and the Beast (New York, London, Vienna, cities)-

Missouri Botanical Garden-

Universal Studios, Osaka-

Chicago Theatre-

Museum of Latin American Art-

NASA Kennedy Space Center-

وأكدت الشركة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية كما أن البدء بتنفيذ المشاريع يخضع لموافقة الجهات الرسمية المعنية، وأنه سيتم الإعلان عن آخر التطورات في حينها.