1.8 مليار درهم إيرادات فصلية لمنشآت أبوظبي الفندقية

ارتفعت قيمة إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي إلى نحو 1.8 مليار درهم خلال الربع الأخير من 2018 بزيادة نسبتها 73% تقريباً مقارنة مع 1.05 مليار درهم في الربع الثالث من العام ذاته.

ويأتي النمو الكبير في إيرادات المنشآت الفندقية (فنادق وشقق فندقية) في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين معبراً عن تواصل النشاط المتميز الذي شهده القطاع طيلة العام الماضي، وذلك وفقاً لما وثقته الأرقام الصادرة اليوم عن مركز أبوظبي للإحصاء.

وتصنف إمارة أبوظبي والإمارات بشكل عام ضمن المناطق الجاذبة سياحياً على مستوى الشرق الأوسط، وذلك نظراً لما حققته من تطور عمراني وخدماتي في البنية التحتية الخاصة بالقطاع، علماً بأن المنشآت الفندقية تشكل العمود الفقري للسياحة التي تعد رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني.

وأظهرت جميع المؤشرات التي ترصد حركة المنشآت الفندقية في أبوظبي نشاطاً كبيراً الأمر الذي أسهم في زيادة قيمة العوائد في الربع الأخير من العام 2018، فقد ارتفع عدد المنشآت من 162 منشأة إلى 168 منشأة مع نهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 163 منشأة في سبتمبر من العام ذاته.

وزاد عدد الغرف التي تضمها محفظة المنشآت الفندقية في أبوظبي إلى 32971 غرفة خلال الربع الأخير من 2018 بنمو نسبته 4.6 % مقارنة مع 31506 غرف في الربع الثالث من العام ذاته.

وعلى صعيد عدد النزلاء خلال فترة الرصد نفسها فقد ارتفع من 1.29 مليون شخص إلى 1.34 مليون شخص في حين قفز عدد ليالي الإقامة من 3.017 مليون ليلة إلى 3.58 مليون ليلة وهو ما أدى بدوره إلى رفع نسبة الإشغال من 66% إلى 78% في نهاية الربع الثالث من العام الماضي.

وكشفت أرقام مركز الإحصاء عن زيادة نزلاء المنشآت الفندقية من الخليجيين بنسبة 36.6% خلال الربع الأخير من العام الماضي بعدما ارتفع عددهم إلى أكثر من 71 ألف نزيل، فيما نما النزلاء من الجنسية الأفريقية من غير الدول العربية بنسبة 16.6% و نحو 7.5% للجنسية العربية و5.4% للنزلاء من آسيا من غير الدول العربية و5% لحملة الجنسية من أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية.

وأظهر التحليل الخاص بمصادر إيرادات المنشآت الفندقية أن الجزء الأكبر منها جاء من إيراد الغرف المرتفع إلى 991 مليون درهم في الربع الأخير من العام في حين وصل إيراد الطعام والشراب إلى 555 مليون درهم ونحو 228 مليون درهم من الإيرادات الأخرى.