400 يخت ومركب مميز بمعرض دبي العالمي للقوارب

شهد معرض #دبي العالمي للقوارب الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، مشاركة نحو 400 قارب ويخت من قوارب الصيد والقوارب الرياضية السريعة واليخوت الخاصة بالسياحة البحرية وقوارب الإسعاف البحري، بحسب صحيفة البيان.

وتشارك بالمعرض الذي يقام بالتعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على ضفاف قناة دبي المائية على شاطئ جميرا، كبريات الشركات العالمية في هذا الحدث السنوي الذي يعرض لزواره وعملائه من عشاق الرياضات البحرية الترفيهية، كل جديد في عالم اليخوت.

وتعرض مؤسسة دبي لخدمات #الإسعاف قوارب الإسعاف البحري لأول مرة في المعرض الذي يسجل 27 عاماً من التطور والنجاح وإقبال الشركات العالمية والمحلية للمشاركة في فعالياته.