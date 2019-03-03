575.8 ألف زائر أوروبي للشارقة خلال 2018 بنمو 23%

قال رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة خالد جاسم المدفع، إن الإمارة استقبلت نحو 575,876 زائرا أوروبيا خلال عام 2018 بنمو نسبته 23%.

وتوقع المدفع أن تشهد الكثير من محطات النجاح لتحقيق هدف زيادة التدفقات السياحية إلى الإمارة لتصل إلى 10 ملايين سائح بحلول عام 2021.

وتشارك هيئة الإنماء التجاري والسياحي في #الشارقة في "معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر" الذي ينعقد في الفترة من 6 إلى 10 مارس الجاري، أحد أكبر المعارض السياحية المتخصصة في العالم وأكثرها أهمية، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وتحرص هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة من خلال مشاركتها للعام الـ 22 على التوالي على استعراض أبرز الخطط والاستراتيجيات السياحية، فضلاً عن الترويج لأهم المشاريع والوجهات والمنتجات السياحية والترفيهية التي تم إطلاقها في الأشهر القليلة الماضية.