هيئة الطيران ترفع تعليق الرحلات من الإمارات إلى باكستان

قررت الهيئة العامة للطيران المدني السماح للطائرات المسجلة في الإمارات بإعادة تشغيل رحلاتها إلى مطاري "كويته" و"لاهور" نظراً للتطورات الإيجابية في #باكستان .

وقال متحدث باسم #طيران_الإمارات ، إنه تم استئناف الرحلات من وإلى إسلام أباد وبيشاور ولاهور وكراتشي التي لم تعد مـتأثرة بإغلاق المجال الجوي، بينما ألغت الناقلة رحلاتها من وإلى سيالكوت يومي 3 و4 مارس نظراً لإغلاق مجالها الجوي، وفق ما ورد في صحيفة "البيان".

وأكدت #الاتحاد_للطيران أن جميع رحلاتها إلى باكستان عادت للعمل، مشيرة إلى أنه تم ترقية هذه الرحلات إلى طائرات أكبر حجماً، حيثما كان ذلك ممكناً.

وستواصل الرحلات غير المتجهة إلى باكستان، بما فيها مسارات #الهند وشرق آسيا، عملياتها مع تجنب المرور في المجال الجوي المحظور.