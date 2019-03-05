دبي تمدد تصاريح اليخوت الأجنبية الزائرة إلى 6 أشهر

مددت دبي صلاحية التراخيص البحرية لليخوت الأجنبية الزائرة ستة أشهر، لاستقطاب المزيد من مالكي ومشغلي اليخوت الفاخرة، استكمالاً لنجاحاتها المتلاحقة على صعيد تسريع وتسهيل عمليات إصدار الموافقات الرسمية للطواقم البحرية والقوارب بأنواعها.

وقالت "سلطة مدينة دبي الملاحية"، إنها تسمح للوسائل البحرية الأجنبية الزائرة بالحصول على تصريح الإبحار وقت الوصول وبشكل فوري، فضلاً عن توفير الخدمات الذكية والبنية التحتية البحرية والتقنية الحديثة، عبر مبادرات مبتكرة على رأسها مبادرة "بحر دبي" التي تقدم خدمات شاملة لتطوير مناطق الرسو الترفيهية واليخوت الترفيهية والرحلات البحرية، والارتقاء بالترخيص البحري الترفيهي لليخوت والوسائل البحرية بأنواعها، فضلاً عن رخص قيادة الوسائل البحرية وشركات التدريب البحري الترفيهي، وتقديم معلومات شاملة عن المراسي والنوادي البحرية.

وأوضح عامر علي، المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية"، بأنّ الزخم القوي الذي حظيت به المبادرات البحرية النوعية يعكس الثقة العالية التي توليها الأوساط البحرية الإقليمية والدولية للسلطة البحرية التي تمضي قدماً على درب الارتقاء بتنافسية وجاذبية وشمولية القطاع البحري، استناداً إلى دعائم قوامها الابتكار والاستدامة والتميز، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وأكّد العزم على العمل يداً بيد مع القطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات البحرية، لافتاً إلى أهمية توحيد الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات إلى البيئة البحرية المحلية، بالاستفادة من التسهيلات الاستثنائية والحوافز المشجعة التي تقدمها السلطة البحرية، لا سيّما لمالكي ومشغلي اليخوت الفاخرة، بما فيها خدمات الترخيص البحري والخدمات الذكية والبنية التحتية البحرية والتقنية والتشريعية الحديثة والإمكانات اللوجستية التي تضاهي الأفضل في العالم.