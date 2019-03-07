"الإمارات للعطلات" تعتزم ترويج دبي بالدول الاسكندنافية

تعتزم شركة #الإمارات_للعطلات افتتاح فرع جديد لها في الدنمارك والسويد في ربيع هذا العام.

وتسوق الشركة عروض عطلات متخصصة ومتميزة، تساهم في تعزيز مكانة دبي، مقرها الرئيس.

وسوف يخدم وجود "الإمارات للعطلات" في السوق الاسكندنافية المسافرين في #الدنمارك و #السويد ، الذين ستتاح أمامهم فرصة اختبار تجارب سفر فريدة.

وستتمركز عمليات الشركة في كوبنهاغن، وسوف يديرها فريق من خبراء السفر المحليين، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

وقال مدير عام للإمارات للعطلات في الدول الاسكندنافية كينيث أندرسون: "يسرنا أن نوسع نطاق خدماتنا لتشمل الدنمارك والسويد اللتين تعدان سوقين مهمتين بالنسبة لنا. ونحن نتطلع إلى منح المسافرين مزيداً من الخيارات لتجربة سفر متميزة إلى #دبي ".

يذكر أن "الإمارات للعطلات" تأسست منذ أكثر من 20 عاماً، وتوفر خدماتها في 38 سوقاً عالمية.