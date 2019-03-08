3 مدن إماراتية على قائمة وجهات السياحة العالمية

دخلت 3 مدن إماراتية في قائمة موقع "ترافيل اند ليجر" السياحي العالمي لأفضل #المدن في العالم لزيارتها خلال العام الجاري.

وبحسب صحيفة البيان، ذكر الموقع أن مدينتي #أبوظبي و #دبي من أكثر مدن منطقة الخليج والشرق الأوسط ديناميكية، وهما من المراكز الثقافية المهمة في المنطقة.

وأشار الموقع إلى توفر أكبر وأفضل مراكز التسوق في دبي وأبوظبي وأماكن الترفيه والاستمتاع من حدائق تعد فريدة من نوعها في المنطقة، منها المخصصة للألعاب المائية، ومنها التي تضم ملايين الأنواع من الزهور النادرة، ومنها حديقة تضم مضماراً لسباقات فورمولا وان في أبوظبي.

وأضاف الموقع أن مدينة الشارقة أيضاً تستحق الزيارة هذا العام، فهي تحتوي على أكثر المباني التراثية عراقة في الإمارات.

كما تضم المدينة عدداً من المتاحف مثل متحف #الشارقة للفن الحديث، كما أن هناك محمية خور كلباء الطبيعية، التي تضم أسماكا نادرة قلما تجدها في بقية الإمارات.