مطار دبي.. ثالث أهم وجهات التوقف بالعالم

نشرت مجلة "تايم" الأميركية قائمة بأفضل 11 مطاراً للتوقف في العالم، حلّ فيها #مطار_دبي الدولي في المركز الثالث بعد مطاري أمستردام الدولي ومطار شانغي الدولي في سنغافورة، متفوقاً على مطارات عالمية مثل مطار ميونيخ وكيفلافيك في أيسلندا وهارتسفيلد جاكسون أتلانتا، وهونغ كونغ، بحسب صحيفة البيان.

وقالت المجلة الأميركية في تقريرها إن "مطار دبي يستضيف المسافرين من جميع أنحاء العالم، ورغم أنه واحد من أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، فإنه يتفاخر بمميزاته من خلال المخزون الكبير والمتجانس من التسوق الفاخر من مجوهرات وحلي ذهبية، ونادٍ صحي فندقي فاخر، حيث يمكن للمسافرين أن يتوقفوا للاستمتاع بحمام بخار".

وأكدت روندا فيتيري، مديرة أعمال سافرت 237 يوماً في العام الماضي: "إذا أردت التوقف لفترة أطول، استأجر سيارة وتوجه إلى الصحراء للاستمتاع برحلات السفاري وركوب الجمال، ويمكن الوصول إلى ذلك من المطار بسهولة بعد التأكد فقط من الحجز المسبق".

وأوضح تقرير المجلة أن "معظم المسافرين يختارون الطيران مباشرة، ومع ذلك فإن هناك أوقاتاً يكون فيها التوقف خلال الرحلات ليس مصدر إزعاج، وإنما تجربة مثيرة في حد ذاتها، وفي حين تحتوي جميع المطارات على مدرجات أوتوماتيكية ومبانٍ فخمة، فإن بعضها يتميز بصالات فاخرة وأحواض سمك وحدائق ومسابح ومطاعم أصيلة".