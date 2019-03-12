أبوظبي تخفض رسوماً لدعم قطاعات السياحة والضيافة

خفضت أبوظبي رسوما خاصة بالسياحة لمساعدة قطاع الضيافة المعتل وجذب مزيد من السائحين للإمارة الغنية بالنفط التي تسعى لتنويع مواردها الاقتصادية.

وقالت دائرة الثقافة والسياحة، اليوم الثلاثاء، إنها خفضت رسوم السياحة إلى 3.5% من 6%، ورسوم البلدية إلى 2% من4%، ورسوم غرف الفنادق إلى عشرة دراهم من 15 درهما (أربعة دولارات).

ويوجد في الإمارة مزارات عديدة من بينها سباق فورمولا 1 ومتحف اللوفر أبوظبي والمتنزه المغلق عالم وارنر براذرز.

ويجري حاليا بناء متحف جوجنهايم ومتحف زايد الوطني.

واستقبلت دبي المجاورة 15.9 مليون سائح العام الماضي مقارنة مع 10 ملايين ضيف حلوا على فنادق أبوظبي في 2018.

وجاءت خطوة خفض الرسوم إثر دراسة لفنادق أبوظبي أجرتها الدائرة.

وقال سيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة "قطاع السياحة بديل مهم للنفط. من الضروري دعم هذا القطاع الذي يواجه مصاعب كي نتيح له المساهمة في تحقيق أهداف المستقبل".

وأضاف أن التأثير المالي لخفض الرسوم سيبلغ مليار درهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وتنوي الدائرة إنفاق 500 مليون درهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة للترويج للإمارة وجذب السائحين في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية المسمى "غدا 21".