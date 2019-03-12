بوينغ ترضخ للضغوط.. وتعدّل في "الطراز المنكوب"

قالت شركة "بوينغ" الأميركية إنها ستجري تعديلات أساسية على نظام التشغيل في قمرة قيادة طائرة 737 ماكس 8، وفقاً لما ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن "وول ستريت جورنال".

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، أمرت شركة بوينغ بتعديل بعض البرامج التقنية وتحديث نظام المناورة على هذه الطائرات بحلول أبريل المقبل لكنها لم تأمر بإيقاف عملها.

لكن شركة بوينغ أكدت على لسان رئيسها التنفيذي، سلامة طائراتها من طراز 737 Max 8، مشيرة إلى أنه منذ دخولها الخدمة، أنجزت هذه الطائرات مئات الآلاف من الرحلات بأمان، قبل أن تعلن أنها ستجري التعديلات.

وفي جديد ردود الفعل على تحطم طائرة بوينغ 737 Max 8 للمرة الثانية في 5 أشهر، لحقت مجموعة من الدول، أبرزها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بخطوة الصين بتعليق عمل هذا الطراز من الطائرات.

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كما أوقفت كل من أستراليا وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية والمكسيك والبرازيل والمغرب وهولندا والهند، عمل هذه الطائرات ومنعت مرورها في أجوائها، كما علقت سلطنة عمان طيران هذا الطراز.

ووقعت بوينغ تحت ضغط، بعد أن هوى سهم عملاق صناعة الطائرات الأميركية 12% بجلسة تداولات الاثنين، وهي أكبر نسبة هبوط في يوم واحد لهذا السهم منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

وتحطمت طائرة 737 ماكس 8 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية الأحد في جنوب شرق أديس أبابا بعد وقت قصير على إقلاعها، ما أسفر عن مقتل 157 شخصاً كانوا على متنها.