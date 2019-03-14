بعد حادث إثيوبيا.. مصر تمنع هبوط وإقلاع "بوينغ ماكس"

قررت #الحكومة_المصرية ممثلة في وزارة الطيران المدني، منع عبور وهبوط وإقلاع طائرات #بوينغ ماكس في الأجواء والمطارات المصرية، وذلك لصالح سلامة الركاب والطيران.

يأتي ذلك بعد أيام من تحطم طائرة تابعة لشركة #الخطوط_الجوية_الإثيوبية من طراز "بوينغ 737 ماكس" المتجهة إلى نيروبي بعد دقائق من الإقلاع، ما أسفر عن مقتل كل من كان على متن الطائرة والبالغ عددهم 157 شخصاً.

ويضم الضحايا 32 كينياً و18 كندياً و9 إثيوبيين و8 إيطاليين و8 صينيين و8 أميركيين و7 بريطانيين و7 فرنسيين و6 مصريين و5 هولنديين و4 هنود و4 سلوفاكيين و3 نمساويين و3 سويديين و3 روس ومغربيين وإسبانيين وبولنديين وإسرائيليين.

وأوضحت وزارة الطيران في #مصر ، أنه تم إصدار إعلان سلامة على جميع دول العالم وذلك في أعقاب الحادث المؤسف لشركه الخطوط الجوية الإثيوبية يوم 10 مارس لنفس طراز الطائرة وعدم وضوح سبب الحادث حتى الآن.

وأشارت إلى أنه يجري في الوقت الحالي عمل تقييم لسلامة تشغيل هذا الطراز مع سلطات الطيران المدني الدولية والشركة المصنعة للطائرة ووكالات السلامة المعنية.

يذكر أن شركة #مصر_للطيران لا تمتلك هذا الطراز من طائرات البوينغ ولا يأتي ضمن خططها المستقبلية لتطوير أسطولها الجوي، مع العلم أنه لا توجد أي طائرة مسجلة من هذا الطراز في السجل المصري للطائرات لدى أي من الشركات المصرية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنها أوقفت أسطول بوينغ من طراز "بوينغ 737 ماكس" حتى إشعار آخر.