"فلاي دبي": "ماكس" جزء من استراتيجيتنا المستقبلية

قال متحدث باسم فلاي دبي: "نظراً لأنه تم تعليق رحلات 13 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 وماكس 9 عقب قرار السلامة الصادر عن هيئة الطيران المدني، فقد كانت أولوية الشركة هي التقليل إلى أدنى حد من تأثير ذلك على المسافرين".

وأضاف أن هناك عدداً من العوامل الإجرائية التي تعمل عليها فرقنا ذات الخبرة العالية، ونحن ندرك أن هذا وضع استثنائي ومعقد أساسه السلامة والتنظيم مشيراً إلى أن فلاي دبي تواصل العمل عن كثب مع الجهة التنظيمية وبوينغ وتقدر علاقتنا الطويلة الأمد مع هؤلاء الشركاء. وتبقى طائراتنا من طراز ماكس جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا للمستقبل، وفقا لماً نقلته وكالة "رويترز".