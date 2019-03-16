صن إكسبريس: لن نلغي طلبيات شراء بوينغ ماكس

ذكرت صحيفة دي فيلت الألمانية أن شركة صن إكسبريس، المشروع المشترك بين الخطوط الجوية التركية ولوفتهانزا الألمانية، لا تخطط لإلغاء طلبيات لشراء طائرات بوينغ 737 ماكس 8 بحسب رويترز.

وتأتي هذه الأنباء على الرغم من إيقاف تشغيل الطائرات من ذلك الطراز حول العالم بعد حادثي تحطم.

وأبلغ ينس بيشوف الرئيس التنفيذي للشركة الصحيفة "أتوقع أن تحيطنا بوينغ علما بكل شيء، وأن تضمن أن يكون بمقدورنا بشكل كامل تشغيل هذه الطائرة بأمان وعلى نحو موثوق".

وقالت دي فيلت إن شركة الطيران السياحي طلبت شراء 32 طائرة بوينغ 737 ماكس 8 مع خيارات لشراء عشر طائرات إضافية.