العربية للطيران: 26 وجهة جديدة للسفر بـ 2018

اختتمت "العربية للطيران" - شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالي - أعمال الاجتماع السنوي العادي لجمعيتها العمومية في الشارقة بالمصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بالإضافة إلى إقرار الميزانية العامة وحسابات الأرباح والخسائر للفترة نفسها.

ووافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة اتخاذ مخصصات فيما يتعلق بالانكشاف المالي للمجموعة على شركة الاستثمارات الخاصة "أبراج" بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وصادقت الجمعية أيضاً على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتعيين مدققي الحسابات للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم.

ووافقت الجمعية على تعيين عضو مجلس الإدارة الجديد مطر البلوشي - إماراتي يتمتع بخبرة تزيد على 22 عاماً في مجال إدارة التمويل وصناديق الاستثمار.

وأكد رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران" الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، قدرة العربية للطيران على تعزيز الأرباح تشكل دليلاً ملموساً على نموذج عمل الشركة الناجح مدفوعة بقوة أساسيات قطاع الطيران في المنطقة والطلب المتزايد على خدمات السفر الجوي الاقتصادي.

وسجلت "العربية للطيران" إيرادات بلغت 4,12 مليار درهم خلال عام 2018 وأضافت 26 وجهة جديدة إلى شبكتها لتخدم بذلك أكثر من 11 مليون مسافر عبر مراكزها الرئيسية الأربعة في الإمارات والمغرب ومصر كما حافظت على معدلها المرتفع لنسبة إشغال المقاعد الذي بلغ 81 بالمائة على مدار عام 2018.