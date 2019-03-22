طيران الإمارات تزيد عدد رحلاتها المنتظمة إلى القاهرة

تعتزم طيران الإمارات زيادة عدد رحلاتها بين دبي والقاهرة وذلك بإضافة 4 رحلات أسبوعياً إلى خدمتها الحالية التي تتم بمعدل ثلاث رحلات يومياً، وذلك اعتباراً من 28 أكتوبر المقبل.

وقررت الشركة تشغيل الرحلات الأربع الجديدة أيام الاثنين والأربعاء والخميس والسبت ليرتفع بذلك عدد رحلات الناقلة بين دبي والعاصمة المصرية إلى 25 رحلة في الأسبوع.

وتعمل الرحلات الجديدة كما الحالية بطائرات البوينج 777-300ER مع تقسيم الدرجات الثلاث 8 أجنحة خاصة في الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سرير شبه مستو في درجة رجال الأعمال، و304 مقاعد في السياحية مع مسافات رحبة بين الصفوف تسمح بتمديد الساقين براحة تامة.

وسوف تضيف الرحلات الجديدة 1416 مقعداً أسبوعياً في كل اتجاه.

وقال أورهان عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة أفريقيا، إن القاهرة تعد من أشهر الوجهات التي نعمل عليها وأكثرها جذبا لرجال الأعمال والسياح على السواء وستوفر زيادة الرحلات لعملائنا مرونة أكبر في اختيار مواعيد رحلاتهم.