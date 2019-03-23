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إندونيسيا تلغي طلبية 49 طائرة بوينغ ماكس

المصدر: العربية.نت
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قالت شركة طيران "جارودا" الناقل الوطني في #إندونيسيا إنها ألغت طلبية لشراء 49 طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" بعد حادثي تحطم مميتين لطائرتين من نفس النوع في إثيوبيا وإندونيسيا.

وقال المتحدث باسم الشركة، إحسان روزان، إن #جارودا بعثت برسالة إلى بوينغ تطلب الإلغاء بحسب صحيفة الاتحاد.

وقال روزان: "بات لدى ركابنا ثقة منخفضة في الطائرة منذ وقوع الحادثين وتجنبوا استخدام طائرات ماكس 8" في إشارة إلى حادثي تحطم طائرة شركة "ليون إير" الإندونيسية في 29 أكتوبر وطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية في العاشر من مارس.

وتمتلك جارودا حالياً طائرة واحدة من طراز "بوينغ 737 ماكس 8".

كلمات دالّة

#إندونيسيا, #جارودا

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