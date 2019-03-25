بوينغ تجمع 200 طيار لإنقاذ "ماكس".. والإثيوبية لن تحضر

قالت شركة #بوينغ إنها دعت أكثر من 200 طيار من مختلف أنحاء العالم وقادة في المجال التقني وممثلين عن جهات تنظيمية لحضور اجتماع يوم الأربعاء، يناقش معلومات في إطار مساعيها لإعادة أسطولها من طائرات 737 ماكس للخدمة.

وتعد تلك الدعوة مؤشراً على أن تعديل البرمجيات الذي خططت له بوينغ يوشك على الاكتمال إلا أنه سيتطلب أيضا موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية.

وتساءل مديرون تنفيذيون في الخطوط الجوية #الإثيوبية خلال اليومين الماضيين، عما إذا كانت بوينغ قد أخبرت الطيارين بمعلومات كافية عن برنامج وصف بأنه "شرس" يدفع بمقدمة الطائرة إلى الأسفل، وهو محور التحقيق في تحطم طائرة تابعة لشركتهم هذا الشهر، مما أدى لوقف تحليق طائرات بوينغ 737 ماكس في أنحاء العالم.

وقالت بوينغ في بيان إن الاجتماع الذي سيعقد في رينتون في واشنطن يوم الأربعاء هو جزء من خطة للوصول لكل المشغلين الحاليين والمستقبليين لطائرات 737 ماكس والجهات التنظيمية في بلادهم لمناقشة تحديث البرمجيات والتدريب على الطائرة.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية لرويترز يوم الاثنين إن شركته لن تحضر تلك الجلسة التي دعت إليها بوينغ في الولايات المتحدة.

وقال لرويترز عبر الهاتف "حتى الآن، ليست لدينا نية للحضور".