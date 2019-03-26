بعد أزمة بوينج.. إيرباص تفوز بطلبية صينية من 300 طائرة

وقعت #إيرباص صفقة بعشرات المليارات من الدولارات اليوم الاثنين لبيع 300 طائرة إلى #الصين في إطار حزمة تجارية تتزامن مع زيارة إلى أوروبا يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ وبما يضاهي رقما قياسيا لطلبيات الطائرات الصينية كانت تحمله منافستها بوينج.



وتشمل الصفقة المبرمة بين إيرباص ووكالة المشتريات الحكومية الصينية، شركة توريدات #الطيران_الصينية القابضة، التي كثيراً ما تنسق صفقات تتصدر عناوين الأخيار أثناء الزيارات الدبلوماسية، 290 طائرة من عائلة ايه320 وعشر طائرات ايه350 عريضة البدن.



وقال مسؤولون فرنسيون إن الصفقة تساوي نحو 30 مليار يورو بالأسعار المعلنة. وعادة ما يقدم صناع الطائرات تخفيضات كبيرة.



وتأتي الطلبية الأكبر من المتوقع - والتي تضاهي طلبية لثلاثمئة طائرة بوينج أُبرمت عندما زار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بكين في 2017 - بعد عام لم تطلب الصين خلاله طلبيات تذكر في خضم توترات تجارية عالمية.



وتتزامن أيضا مع وقف تشغيل الطائرة بوينج 737 ماكس والذي يلقي بظلاله على آمال بوينج في طلبية طائرات كبيرة نتيجة لأي تحسن في العلاقات التجارية الأميركية الصينية.



ولا يوجد ما يشير إلى أي علاقة مباشرة بين صفقة إيرباص والتوترات الصينية الأميركية أو مشاكل #أسطول_بوينج، لكن مراقبين للشأن الصيني يقولون إن لبكين تاريخا حافلا في توجيه الرسائل الدبلوماسية أو المفاضلة بين الموردين عن طريق صفقات الطائرات الحكومية.



وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "إبرام عقد طائرات كبير... هو خطوة مهمة للأمام وبادرة ممتازة في السياق الحالي."



وتقترب الولايات المتحدة والصين من اتفاق محتمل لتخفيف النزاع التجاري الدائر بينهما منذ أشهر وكانت التوقعات تشير حتى وقت قريب إلى أن أي تسوية محتملة قد تشمل صفقة لما بين 200 و300 طائرة من بوينج.