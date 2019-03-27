هذه الدولة تحتضن أفضل صالات المطار الدولية..ما هي؟

كشف برنامج تجارب المطارات الأصلي برايوريتي باس، عن الفائزين بجوائز أفضل صالة مطار دولية وتعد الأجنحة الخاصة ذات الأسرّة المزدوجة، وقوائم الأطباق المصممة من قبل الطهاة المشاهير، كلها بعض من العروض المبتكرة التي ظهرت في #صالات_المطارات الأعلى تصنيفاً والتي تقع في بلدان مثل دولة #الإمارات التي تحتضن عدداً من أفخم الصالات الدولية وأيضاً والإكوادور ولاتفيا وتايلاند و #المكسيك .

وتعتمد الجوائز التي انطلقت قبل 14 عاماً على تصنيفات 52.000 عضو في برنامج برايويتي باس، وتقدم هذه الصالات أفضل الخدمات والتجارب والمرطبات والمرافق التجارية.

ونمت محفظة صالات برايوريتي 10% العام الماضي، وتضم الآن أكثر من 1200 صالة في أكثر من 500 مدينة عبر 143 دولة، وفق ما ورد في صحيفة "البيان".

والفائز العالمي لهذا العام هو "صالة في آي بي إنترناشونال" التي تديرها "كوربوريشن كيبورت" في مطار كيتو في #الإكوادور .

وقال الرئيس والمدير التنفيذي في "كيبورت" مشغّل "صالة في آي بي إنترناشونال" أندرو أوبريان: "نحن فخورون بتقديم مساحة عالمية حيث يمكن للمسافرين الاسترخاء والراحة".