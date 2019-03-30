القرية العالمية بدبي أمام مرحلة تطور جديدة

تستعد #القرية_العالمية لإدخال تغيرات جوهرية على المخطط الرئيس الحالي، استعداداً لاحتفالها باليوبيل الفضي في الموسم الخامس والعشرين، والذي يتزامن مع استضافة إكسبو 2020 دبي.

ونقلت صحفية الاتحاد عن الرئيس التنفيذي للقرية بدر أنوهي، حديثه عن اقتراب القرية من اعتماد التغيرات الجديدة بالمخطط الرئيس التي يجرى إعدادها من قبل واحدة من أكبر الشركات العالمية التي قامت بتصميم حدائق ترفيه عالمية على غرار ديزني ويونيفرسال ستوديو، وذلك استعداداً لدخول القرية مرحلة جديدة من النمو والتوسع ومنافسة أشهر الوجهات الترفيهية في العالم.

وأكد أنوهي أن الموسم الثالث والعشرين للقرية شكل نقلة نوعية في تاريخ القرية العالمية، حيث حصدت من خلاله القرية على موافقات مبدئية من الرابطة الدولية لمدن #الملاهي والجذب السياحي (أيابا) على إدراج القرية ضمن فئة جديدة في صناعة المتنزهات وحدائق الترفيه العالمية.

وأوضح أن القرية نجحت في الانفراد بنموذج مختلف في صناعة الترفيه العالمية، يمزج بين الثقافة والترفيه والتسوق، يستقطب الزوار من مختلف الأعمار ويلائم مستويات الدخل كافة، وذلك عكس النموذج الحالي في المدن الترفيهية التي تستقطب شرائح محددة من الزوار، وتركز على مستويات الإنفاق المرتفعة.

وأشار إلى أن "آيابا" بعد زيارات متكررة للقرية بدأت تنظر لنموذج عمل القرية العالمية، وتقبل فكرة إضافة فئة جديدة لصناعة الترفيه العالمية لاسيما أن القرية تمتلك مقومات حدائق الترفيه العالمية كافة من ناحية التنظيم والجاذبية والمنتجات.