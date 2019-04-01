رسمياً.. أفق دبي يتوج ضمن أجمل 5 آفاق آسيوية

توج أفق #دبي رسمياً ضمن أجمل خمسة آفاق آسيوية نشرها موقع "تايمز إنترنت" بالأصالة عن هيئة #هونغ_كونغ للسياحة، وضمت إلى جانب دبي شنغهاي وهونغ كونغ وكوالالمبور.

وقال التقرير إن انبثاق #ناطحات_السحاب العملاقة الجديدة نمط دبي المميز، وهي موطن لناطحات سحاب تزيد على 250 متراً (820 قدماً)، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

ويعتبر كل مبنى جديد هنا أعجوبة معمارية. وبحسب التقرير لا يمكن لأحد أن يفوت مشاهدة #برج_خليفة ناطحة السحاب الأعلى في العالم، حيث يتألف البرج من 163 طابقاً، يصل ارتفاعها إلى 585 متراً (1918 قدماً).

ويصل ارتفاع طرف القمة إلى 829 متراً (2722 قدماً). ولا بد من مشاهدته والأنوار مضاءة في المساء، لأنه مشهد يبهر أبصار ناظريه.