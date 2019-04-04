100 ألف زائر ياباني لدبي خلال 2018

تجاوز عدد زوار دبي من #اليابان حاجز 100 ألف للمرة الأولى العام الماضي، في رقم قياسي جديد للسياح من هذا السوق، حسب ما أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" أمس.

واستقبلت دبي 104.843 ألف زائر ياباني بزيادة قدرها 15.3% بمقارنة مع عام 2017.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "شهد عام 2018 نمواً في أعداد الزوّار اليابانيين، حيث استقبلت دبي أكثر من 100 ألف زائر للمرة الأولى، نتيجة لتنوع المعالم السياحية في المدينة، والجاذبة لاهتمام مختلف الشرائح المستهدفة التي حدّدناها، علماً بأن الزوّار اليابانيين دائماً ما يبدون رغبتهم في التعرّف إلى الإمارة عن قرب، ما يشجّعنا على الاستمرار في توثيق علاقاتنا وعقد شراكات مع الجهات المعنية بقطاع السياحة في اليابان لترسيخ مكانة دبي وجهة مفضّلة للمسافرين اليابانيين".