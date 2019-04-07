دبي الأسرع إقليمياً بتطوير قطاع الضيافة

ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن دبي تعد المكان الأمثل للزيارة الآن، فالإمارة تمتلك واحداً من أسرع قطاعات الضيافة نمواً في العالم.

وبحسب الصحيفة تحتضن دبي أكثر من 100 فندق فئة 5 نجوم و50 فندقاً آخر في الطريق خلال العامين المقبلين، وكلها أخذت على عاتقها تقديم أفضل التجارب الممكنة.

وأوضحت الصحيفة أن باقة الفنادق الفارهة في دبي تضم فندق جيفورا الأعلى في العالم بارتفاع 356 متراً وبكلفة 1.3 مليار درهم، والذي تم افتتاحه العام الماضي بأبواب دوارة من الذهب الصلب ويزيد طوله متراً عن جاره جي دبليو ماريوت ماركيز.