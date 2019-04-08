السعودية: إنفاق السياحة الداخلية يتخطى 121 مليار ريال

كشف تقرير إحصائي حديث، أن #الإنفاق_السياحي على السياحة المحلية في مناطق السعودية بلغ 46.3 مليار ريال عام 2018م، فيما بلغ الإنفاق على السياحة الوافدة إلى المملكة 75,2 مليار ريال في ذات العام، بإجمالي وقدره 121.5 مليار ريال.

ورصدت نشرة مؤشرات السفر والسياحة في السعودية #الحركة_السياحية المحلية خلال شهري يناير وفبراير 2019م الصادرة عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن إجمالي الرحلات السياحية المحلية خلال عام 2018م وصل إلى 42.7 مليون رحلة سياحية، بينما وصل إجمالي الرحلات السياحية الوافدة إلى المملكة خلال العام الفائت 15.3 مليون رحلة سياحية.

وأفادت النشرة أن إجمالي الرحلات السياحية الداخلية في المملكة خلال شهري يناير وفبراير هذا العام بلغت 8.3 مليون رحلة، بزيادة 4.7% عن ذات الفترة من العام الماضي التي قدرت بـ 7.9 مليون رحلة، موضحة أن إجمالي الليالي السياحية وصلت إلى 40.8 مليون ليلة سياحية في شهري يناير وفبراير هذا العام.

وقدرت نشرة مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) إجمالي الإنفاق السياحي على السياحة المحلية في يناير وفبراير 2019 بـ 8.9 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 2.9% عن الفترة ذاتها العام الفائت التي بلغت 8.7 مليار ريال، مبينة أن الإنفاق السياحي على السياحة الوافدة في يناير وفبراير هذا العام بلغ 12.5 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 13.6% عن الفترة ذاتها العام الفائت والتي بلغت 11 مليار ريال.