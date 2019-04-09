الاستثمارات الفندقية بين وفرة المعروض وتغير أنماط الطلب

على غرار القطاع العقاري في بعض دول المنطقة، تحاول #الفنادق استيعاب المعروض الفائض في السوق، والتعامل مع ضعف أو استقرار الطلب على غرفها، بحسب الحركة الاقتصادية.

ويحاول قطاع الفنادق مواكبة التغييرات النوعية في النمط الاستهلاكي والتطور التكنولوجي.

وقالت لين شومان موفدة العربية لإمارة رأس الخمية "إن أبرز التحديات في القطاع الفندقي تكمن في مجاراة الكثير من التغييرات على صعيد الاقتصاد والأساسيات المتعلقة بقطاع الفنادق مع الاستمرار في زيادة المعروض الذي سجل نمواً بـ20% خلال عام 2018 والذي يجب أن يقابلة طلب لتلبية هذة الزيادة في الغرف الفندقية".

ومن المقرر أن يجمع المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي في رأس الخيمة المستثمرين والملاك والمستثمرين لمناقشة هذه العوامل المؤثرة على الحركة الاستثمارية.

ويستضيف المؤتمر، الذي ينعقد بين 9 - 11 أبريل الجاري، ما يزيد على 900 خبير مختص بمجال الاستثمار الفندقي من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن أكثر من 100 متحدث.