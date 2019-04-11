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قفزة بأعداد السائحين الوافدين إلى مصر بـ47.5% في 2018

المصدر: القاهرة – رويترز
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أظهر البيان الشهري لوزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، أن أعداد السائحين الوافدين للبلاد قفزت بنسبة 47.5% إلى 9.8 مليون سائح في 2018.

وأضاف بيان شهر مارس آذار أن الليالي السياحية في #مصر بلغت 102.6 مليون ليلة في 2018 مقابل 51 مليونا في 2017.

ولا تعلن وزارة السياحة المصرية أرقام #الإيرادات_السياحية أو أعداد السائحين في العامين الأخيرين بدعوى أنها أرقام أمن قومي، حسبما ذكرت وزيرة السياحة بأحد المؤتمرات الصحافية العام الماضي.

واستفاد قطاع السياحة من انحسار المخاوف الأمنية وضعف قيمة #الجنيه_المصري بعد تحرير سعر الصرف أواخر 2016.

كلمات دالّة

#الإيرادات السياحية, #وزارة المالية المصرية, #مصر, #الجنيه المصري

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