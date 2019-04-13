حركة نشطة للسفر عبر مطارات الإمارات

ينعش موسم العودة من إجازة الربيع المدرسية حركة السفر عبر مطارات دولة الإمارات ورحلات الطيران القادمة من وجهات رئيسية، والتي شهدت طلباً كبيراً خلال هذه الإجازة، فأيام عطلة نهاية الأسبوع الحالية تعتبر ذروة هذا الموسم، الأمر الذي رفع من إشغال الرحلات لتصل إلى 100%، بحسب عاملين في شركات سياحة وطيران.

وأكد عاملون في شركات السياحة لصحيفة الاتحاد الإماراتية، أن أكثر الوجهات السياحية طلباً خلال إجازة الربيع وجهات أوروبية على رأسها لندن وميونيخ، إلى جانب وجهات آسيوية، وهي تايلاند وماليزيا، فضلاً عن أذربيجان، في وقت أشاروا إلى الطلب الكبير من عدد من الوجهات العربية التقليدية، التي تشهد طلباً كبيراً من المقيمين بالإمارات، مثل مصر والأردن ولبنان.

وقال زياد نجار، مدير «طيران الشرق الأوسط» في أبوظبي، إن موسم الذروة للعودة من إجازة الربيع بدأ منذ الاثنين الماضي ويبلغ ذروته الجمعة والسبت، فالمسافرون الذين لم يجدوا مقاعد طيران شاغرة بنهاية إجازة الربيع اضطروا للحجز مبكراً.

وأشار نجار إلى أن جميع رحلات العودة سجلت إشغالاً كاملًا، مبيناً أن موسم العودة يمتد إلى يوم الأحد أيضاً بسبب عدم وجود مقاعد شاغرة للذين حجزوا في وقت متأخر.

وأفاد صبحي حسين، شريك ومدير عام شركة "أرابيلا" للسفر، بأن موسم الذروة للعودة بدأ الخميس ويصل ذروته الجمعة والسبت، ويستمر حتى يوم الأحد بسبب ضغط الحجوزات وقلة المقاعد.

كما أشار إلى أن موسم العودة بدأ منذ يومين، فالمسافرون الذين لم يحصلوا على مقاعد شاغرة خلال عطلة نهاية الأسبوع حجزوا للعودة مبكراً قبل انتهاء الإجازة بأيام أو حجزوا للعودة بعد انتهاء الإجازة بيوم أو يومين.

بدوره، قال سعود الدرمكي، الرئيس التنفيذي ومؤسس "بريمير" للسفر والسياحة: "توجد حركة كبيرة من المسافرين القادمين من إجازاتهم بسبب انتهاء إجازة الربيع، وذلك من وجهات سياحية رئيسية، وهي لندن وميونيخ وبانكوك".

وأكد الدرمكي أن حركة السفر من دول عربية كمصر والأردن ولبنان تشهد حركة كبيرة ومزدحمة من المقيمين في الإمارات بشكل رئيسي.