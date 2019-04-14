خطة لتطوير السياحة في عجمان والعائدات 467 مليون درهم

كشف رئيس دائرة التنمية السياحية في #عجمان، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، عن بدء العمل في تنفيذ خطة تستهدف تطوير العمل بالقطاع السياحي بهدف مواكبة خطة رؤية عجمان 2021.

وترتكز الخطة الجديدة على أربعة محاور أساسية تشمل توثيق العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص، والمشاركات الخارجية للترويج للقطاع السياحي في الإمارة وفتح أسواق جديدة، وتنظيم أنشطة وفعاليات تساهم في تعزيز السياحة الداخلية، إلى جانب تقديم حوافز للمستثمرين في القطاع السياحي، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إن إجمالي إيرادات الإمارة من السياحة والضيافة في 2018 ارتفع إلى 467 مليون درهم.

وذكر أن الطاقة الاستيعابية لفنادق عجمان مع نهاية عام 2018 بلغت 6119 سريراً في 39 منشأة فندقية، فيما وصل عدد الليالي التي قضاها الزوار 1.570.335 ليلة فندقية.

وتستهدف الدائرة ضمن رؤية عجمان 2021 استقبال 800 ألف نزيل في الفنادق والشقق الفندقية، حيث تعتبر السياحة رهاناً أول لتنمية الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى إطلاق الدائرة جائزة عجمان للسياحة المستدامة «جوائز مدامة» والتي تستهدف تعزيز مبدأ التنمية المستدامة للإمارة والعمل من أجل جعل السياحة رافداً مستداماً للناتج المحلي ويعزز مسيرة التنمية الاقتصادية.