طيارو جت إيروايز يرجئون إضرابهم أملا باتفاق مع الدائنين

ذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية أن طياري شركة الطيران الهندية #جت_إيروايز أبلغوا نقابتهم إرجاء إضراب مزمع لإتاحة مزيد من الوقت لإدارة الناقلة وبنك الدولة الهندي للتوصل إلى اتفاق يبقي على استمرار عمل الشركة المثقلة بالديون.



وأوردت الوكالة خبر الإرجاء على موقع تويتر نقلاً عن رسالة للعاملين في جت من نقابة الطيارين، التي أوصت في وقت سابق ما يزيد على ألف طيار لم يتلقوا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر بالتوقف عن الطيران اعتباراً من اليوم الاثنين.



وفي ظل ديون للبنوك تتجاوز 1.2 مليار دولار، تكافح الناقلة للبقاء على قيد الحياة، ولم تتلق بعد قرضا بقيمة نحو 217 مليون دولار في إطار صفقة إنقاذ تم الاتفاق عليها في مارس.

وتفاقمت أزمة جت في الأسابيع الأخيرة، مع بدء المؤجرين في إجراءات إلغاء تسجيل طائرات، وهو ما يشير إلى أن خطة الإنقاذ المزمعة لم تهدئ مخاوفهم.



وتم عقد اجتماع طارئ لمناقشة وضع الناقلة في مكتب رئيس الوزراء يوم الجمعة، حضره أيضا وزير الطيران المدني براديب سينغ كارولا.



وذكرت قناة إي.تي ناو الإخبارية مساء الجمعة أن كارولا قال بعد الاجتماع إن الناقلة لديها أموال لتشغيل ست أو سبع طائرات خلال مطلع الأسبوع، وبعد ذلك سيقرر الدائنون عدد الطائرات التي سيتم تشغيلها بعد منتصف ظهر يوم الاثنين.



وأضاف أن الشركة الهندية، التي تملك فيها الاتحاد للطيران بأبوظبي حصة قدرها 24%، ستجتمع مع مصرفيين غدا الاثنين لبحث ضخ أموال بشكل مؤقت.



وذكر تقرير لصحيفة بيزنس ستاندرد اليوم الأحد أن بنوكا دائنة لجت بقيادة بنك الدولة الهندي تدرس مقترحا لضخ عشرة مليارات روبية، ما يعادل 145 مليون دولار للحفاظ على بقاء الناقلة، بمجرد أن تقدم جت خطة توضح فيها كيف ستستخدم تلك الأموال.



ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من متحدث باسم بنك الدولة الهندي.