قرار تمديد موعد البريكست ينعش القطاع السياحي البريطاني

أعطى قرار تمديد موعد البريكست حتى نهاية أكتوبر المقبل، بعض الأمل لـ #القطاع_السياحي_البريطاني .

فعلى سبيل المثال ارتفعت حجوزات العبارة البحرية التي تنقل المسافرين بين بريطانيا وفرنسا بنسبة 40% في اليوم الذي أقر فيه تمديد موعد #خروج_بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

هذا وشهدت البلاد بعد هذا القرار تغيرا جذريا في أحجام الحجوزات السياحية لموسم الصيف المقبل.

وكان مجلس العموم البريطاني قد صوت على طلب تأجيل البريكست إلى 30 يونيو المقبل، وكذلك إجراء تصويت جديد على اتفاق الخروج من #الاتحاد_الأوروبي الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع #بروكسل .

وأيد 412 نائبا إرجاء موعد بريكست في حين رفضه 202. وينص طلب الحكومة على تأجيل حتى 30 حزيران/يونيو إذا وافق النواب على الاتفاق الذي توصلت إليه ماي بحلول 20 آذار/مارس، علما بأنهم سبق أن رفضوه مرتين.

إلى ذلك، رفض المجلس بغالبية كبيرة، الخميس، تعديلاً يطلب إرجاء لبريكست تمهيداً لإجراء استفتاء ثان حول خروج لندن من الاتحاد الأوروبي.