إجراء اختبارات على محركات طائرة بوينغ 737 ماكس

أجرت ثلاث شركات طيران، عمليات مراجعة لطائراتها طراز #بوينغ 737 ماكس، التي تم حظر طيرانها، تتعلق بمشكلة يمكن أن تؤدي إلى تحطم بعض أجزاء المحركات.

وأفادت مصادر إعلامية أن احتمالات تكثف الكربون على فوهات نفث الوقود دفعت شركة "سي.إف.إم" التي تتولى تصنيع هذه المكونات إلى توصية بعض شركات الطيران بفحص هذه الفوهات مع احتمال تغيرها في الطائرات بوينغ 737 ماكس.

وتأثرت بهذه المشكلة شركتا طيران "أميركان إيرلاينز جروب" و "ساوث ويست إيرلاينز" الأميركيتان، وشركة "ويست جيت إيرلاينز" الكندية.

وتم حظر طيران هذا الطراز من #الطائرات قبل أكثر من شهر على خلفية تحطم طائرتين منه، مما أودى بحياة 346 شخصاً.