الإمارات.. 12.4 مليار درهم فائض دخل السياحة والسفر

ارتفع إنفاق الإمارات على السفر إلى الخارج 2% عام 2018، ليصل إلى 66.1 مليار درهم، مقابل 64.8 مليار درهم عام 2017، أي ما يصل إلى 131 مليار درهم في عامين.

وفي سياق متصل ظهر تحسن طفيف في دخل #الإمارات من #السياحة القادمة من الخارج، فقد ارتفع حجمها 1.5% إلى 78.5 مليار درهم، مقابل 77.3 مليار درهم عام 2017، وليصل إجمالي العامين الماضيين إلى 155.8 مليار درهم، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وحققت دولة الإمارات فائضاً مقداره 12.4 مليار درهم عام 2018 هو صافي الدخل من السياحة والسفر (الفائض في ميزان الخدمات المتعلق ببند السياحة والسفر)، مقابل 12.5 مليار درهم 2017. والمؤكد أن قطاع #السياحة_والسفر الإماراتي تأثر نسبياً بقوة الدرهم، وارتفاعه خلال عام 2018 نظراً لقوة وارتفاع الدولار.

وأصبحت كلفة السفر والسياحة في الخارج عام 2018 أرخص مما كانت عليه في السابق، وفي المقابل فإن كلفة السفر إلى الإمارات أصبحت أعلى، لكن ارتفاع هذه الكلفة لم يكن له تأثير كبير؛ حيث زاد دخل الإمارات من السفر والسياحة 1.5%، وذلك نظراً لعوامل الجذب والحوافز التي وفرها قطاع السياحة، والتسهيلات الحكومية في تأشيرات الزيارات والأهم الاستقرار والأمن الذي تنعم به دولة الإمارات.