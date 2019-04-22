158 مليار درهم إنفاق متوقع على السياحة بالإمارات في 2020

أفاد مجلس السياحة والسفر العالمي بأنه من المتوقع أن ينمو الإنفاق على #السياحة_الترفيهية في دولة #الإمارات بنسبة 9.22% إلى 158.7 مليار درهم خلال العام المقبل، مقارنة مع العام الجاري.

وأظهرت بيانات للمجلس أن السوق المحلية استحوذت على 26.93% من إجمالي حجم الإنفاق في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وتوقع مجلس السياحة والسفر العالمي، أن يرتفع الإنفاق على السياحة الترفيهية باستثناء (سياحة الأعمال والمؤتمرات) في السوق الإماراتية من 145.3 مليار درهم خلال العام الجاري إلى 158.7 مليار درهم خلال العام المقبل، بنسبة نمو تصل إلى نحو 9.22%.

وأظهرت بيانات للمجلس أن حجم الإنفاق على السياحة الترفيهية داخل السوق المحلية وصل إلى 136.2 مليار درهم خلال العام الماضي، لتستحوذ الإمارات بذلك على 26.93% من إجمالي حجم الإنفاق في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2018، والذي بلغ نحو 505.7 مليار درهم.

وأشارت البيانات إلى أن متوسط حجم الإنفاق على السياحة الترفيهية نما بنسبة 12% بين عامي 2010 و2018، موضحة أن الإنفاق على الترفيه يستحوذ على نحو ثلاثة أرباع إجمالي حجم الإنفاق الكلي داخل السوق الإماراتية، بما في ذلك الإنفاق على سياحة الأعمال والمؤتمرات.