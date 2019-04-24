"مشاريع الترفيه السعودية" تطلق مدينة بمليون متر مربع

دشّن الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في السعودية، اليوم الأربعاء، حزمة من مشاريع الترفيه السعودية SEVEN في المنطقة الشرقية، التي أعلنت عنها شركة مشاريع #الترفيه_السعودية كبنية تحتية جديدة لقطاع الترفيه في المنطقة الشرقية التي ستجعل منها الوجهة الترفيهية الأولى في الخليج.

وأوضحت شركة مشاريع الترفيه السعودية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة أن الإعلان عن أول مشروع مدينة ملاهٍ ترفيهية يأتي ضمن استراتيجيتها في مدن الملاهي الترفيهية، معتبرة المشروع الأضخم منذ إعلان تأسيس الشركة الذي تبلغ مساحته مليون متر مربع وسيقع في منطقة العزيزية.

كما أعلنت الشركة عن مشروعين جديدين في قطاع المجمعات الترفيهية التي ستقع في الدمام وستكون الأولى في المنطقة الشرقية وقد أعلنت الشركة عن حزمة المشاريع الترفيهية الأخرى بعد نجاح موسم الشرقية في الشهر الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن قطاع #مدن_الملاهي الترفيهية سينطلق من #المنطقة_الشرقية وستبلغ مساحة المدينة مليون متر على شاطئ نصف القمر لتميز المنطقة بموقع سياحي استراتيجي يخدم منطقة الخليج العربي ودول الخليج الشقيقة ، وأن شركة مشاريع الترفيه السعودية تنوي بناء أول مدينة ملاهٍ ترفيهية ضخمة في المنطقة الشرقية بحكم موقعها المميز وعدد سكانها البالغ 4.9 مليون نسمة وتصدرها مناطق المملكة في الجذب السياحي.

وبالنسبة للمجمعات الترفيهية، أفادت شركة مشاريع الترفيه السعودية أن #المجمع_الترفيهي الأول في المنطقة الشرقية يقع في مدينة الدمام العاصمة الإقليمية للمنطقة على الكورنيش، حيث تم اختيار الموقع بشكل استراتيجي، وأما المجمع الترفيهي الثاني في مدينة الخبر والواقع على الواجهة البحرية للمدينة ولهذا الموقع أهمية في توفير خيارات ترفيهية ومنطقة خدمات لسكان وزوار مدينة الخبر، بينما يقع المجمع الترفيهي الثالث في محافظة الأحساء ، مشيرة إلى أن المجمعات الترفيهية حول مناطق المملكة ستقدم تجربةً ترفيهيةً فريدة من نوعها للسكان وستعمل على تعزيز قطاع الترفيه في المنطقة، ومن المتوقع أن يتم انتهاء الأعمال على المشروع في عام 2020.

من جانبه أعرب أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير عن التقدير لدور شركة مشاريع الترفيه السعودية على إطلاق المشاريع لما لها من مردود اقتصادي على المنطقة وستسهم في الجذب السياحي للمنطقة الشرقية.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية SEVEN عبدالله بن ناصر الداود عزم شركة مشاريع الترفيه تحويل المنطقة إلى وجهة ترفيهية متميزة في الخليج بسبب موقعها الجغرافي المميز والاستراتيجي بين دول الخليج وأهمية المنطقة الشرقية سياحياً في استراتيجية السياحة بالمملكة وهي منطقة تجمع ما بين البحر والشواطئ والواحات الخضراء.