40 شركة طيران و60 مطاراً دولياً يشاركون في "كونيكت"

أكدت أكثر من 40 شركة طيران عالمية و60 مطاراً دولياً مشاركتهم في منتدى "كونيكت" الشرق الأوسط والهند وأفريقيا الذي يقام بالتزامن مع فعاليات معرض سوق السفر العربي يومي الثلاثاء 30 أبريل والأربعاء 1 مايو 2019 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويوفر المنتدى لأكثر من 300 مندوب فرصة الاجتماع مع أصحاب القرار في صناعة الطيران، والمشاركة في برنامج المؤتمر وحلقات النقاش، وإجراء اللقاءات وعقد اجتماعات مجدولة مسبقاً مع مسؤولي شركات الطيران والمطارات والموردين، فضلاً عن اكتساب خبرة كبيرة، وتوسيع نطاق العلاقات في هذا المجال، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

واحتل خط الطيران بين مطاري دبي الدولي وهيثرو الدولي المركز الأول خلال عام 2018 كأكثر المسارات الجوية بعيدة المدى ازدحاماً في الشرق الأوسط، بتسجيله 7,109 رحلة جوية بين مارس 2018 وفبراير 2019، وذلك حسب آخر الأرقام الصادرة عن شركة أبحاث الطيران "أو إي جي" (OAG).

وعلى مستوى الرحلات الجوية الداخلية قصيرة المدى ضمن الشرق الأوسط، جاء خط الطيران بين مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومطار الملك خالد الدولي في الرياض في المرتبة الأولى بـ35,419 رحلة، أما من حيث خطوط الطيران الدولية الأكثر ازدحاماً في المنطقة، فقد احتل خط الطيران بين مطار دبي الدولي والكويت الدولي المركز الأول بتسجيله 14,481 رحلة خلال الفترة ذاتها. ووفقاً لبحث أجرته "كوليرز إنترناشونال"، بمشاركة 10 خطوط جوية، هي طيران الإمارات، الاتحاد للطيران، فلاي دبي، طيران السلام، الطيران العماني، طيران الخليج، الخطوط الجوية السعودية، طيران أديل، العربية للطيران، وخطوط إنديجو الجوية، فقد أضافت شركات الطيران الإقليمية 58 مساراً جديداً للرحلات الجوية في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2018، ركزت من خلالها على الوجهات والأسواق المستقرة التي تشهد نمواً متزايداً.

وعلى مستوى دولة الإمارات، فإن ما يقرب من 50% من المسارات الجوية الجديدة التي تم تشغيلها عام 2018 هي مسارات متجهة إلى أوروبا، بينما جاءت روسيا في المرتبة الثانية.